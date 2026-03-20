リンクをコピーする

欧州株下げに転じる、再び中東リスクを警戒 東京時間19:20現在 英ＦＴＳＥ100 10043.74（-19.76-0.19%） 独ＤＡＸ22740.32（-99.24-0.42%） 仏ＣＡＣ40 7797.78（-10.09-0.13%） スイスＳＭＩ 12491.39（+31.85+0.25%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:20現在 ダウ平均先物JUN 26月限46068.00（-273.00-0.59%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6614.50