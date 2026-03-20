秋田朝日放送 能代市と北秋田市を結ぶ「二ツ井今泉道路」のうち、きみまち坂ＩＣと北秋田今泉ＩＣ間の４．５キロが開通しました。県北部をスムーズにつなぐ待望のルートで、地元からは「多くの人に訪れてほしい」と期待の声が上がりました。 伝統芸能の駒踊りが披露された能代市。開通に先立ち記念セレモニーが、鈴木知事も出席して盛大に行われました。２０１４年度に着工した二ツ井今泉道路。能代市二