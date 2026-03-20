3連休初日の20日、遠出するにも悩みの種となっているのが中東情勢の悪化によるガソリン価格の高騰です。政府が19日に補助金の支給を再開したことで県内のガソリンスタンドでも価格を引き下げる動きが出ましたが、緊迫する事態の先行きは不透明な状況です。千葉から「ここに来たら178円だから、ちょっと高いですよね。」長野市内から「（先週より）少しは安くなったんですけど、まだ高いなって感じです。不安なところもありますけど