全日本プロレスは20日、エスフォルタアリーナ八王子で「エキサイトシリーズ2026」を行った。セミは「ゼンニチJrフェスティバル」決勝戦。ライジングHAYATO、青柳亮生組と望月ジュニアと井上凌組が対戦した。試合は15分すぎ、青柳とHAYATOが井上を捉え、連係技を見せる。井上も蹴りで対抗するが、相手もトラースキックでダメージを与える。青柳の網打ち式原爆の3連発も井上がしのぐ。望月とHAYATOが加勢。ともにキックで両者