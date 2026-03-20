3月20日（現地時間19日、日付は以下同）。シャーロット・ホーネッツは、この日ホームのスペクトラム・センターで行われたオーランド・マジック戦のハーフタイムで、デル・カリーが着用した背番号30の永久欠番セレモニーを開催した。 ホーネッツから正式に永久欠番入りが発表されたのは、今年1月15日のこと。約2カ月間あいたこの日、カリーはボビー・フ