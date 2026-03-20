調理の効率化に役立ててもらおうと、県内の子ども食堂にフライパンなどが贈られました。 調理器具を贈ったのは、燕市に事業所がある『サーモス』です。魔法びんの製造などで知られ、19日は子ども食堂の団体にフライパンなどを贈りました。 真空保温調理器『シャトルシェフ』は余熱で食材に火を通すことができ、ガス代や電気代を節約できるそうです。 ■サーモス新潟事業所 後藤亨所長 「(シャトルシェフは)