2027年3月で閉学する鹿児島純心女子短期大学で20日、卒業式が行われました。マドンナブルーの制服に身を包んだ卒業生たち。2027年、閉学という寂しさを抱えながら 2年間の思い出を胸に学び舎をあとにしました。 鹿児島市の鹿児島純心女子短期大学では20日、132人の学生が旅立ちの日を迎えました。式では、山口明美学長から卒業生1人1人にマドンナブルーの卒業証書が手渡され「皆さんのこれからの人生が希望と喜