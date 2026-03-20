鹿児島中央駅と指宿駅を結ぶJR九州の特急列車「指宿のたまて箱」の運行15周年を記念して出発式が行われました。九州新幹線の全線開業にあわせて2011年3月に運行を開始した特急「指宿のたまて箱」は鹿児島中央駅と指宿駅の間を1日3往復しています。この「指宿のたまて箱」が運行開始から15周年を迎えたのを記念して20日、鹿児島中央駅のホームで出発式が行われました。出発式では見送りの人に菜の花がプレゼントされ