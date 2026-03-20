テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１８日に放送され、ＭＣを務めた元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄が局アナ時代に受けた衝撃クレームを振り返った。この日は「本音酒第２弾後半戦」。元ＨＫＴ４８・村重杏奈、元ＮＨＫのフリーアナウンサー・中川安奈、Ａマッソ・加納らをゲストに本音トークを繰り広げた。森アナは「昔、テレ東時代にトリートメント（費用）をケチって。行ってなかったんですよ。そした