「またいつかどこかで」。観光列車「天空」が、きょう３月２０日で定期運行を終えました。 ２０日、最後の定期運行となった「天空」。南海高野線の橋本駅から極楽橋駅をつなぐ観光列車として、２００９年に運行が始まりまりました。 車内からは高野山の豊かな緑を望むことができ、観光客から愛されてきましたが、老朽化が進んでいることなどから定期運行を終えることに。最終日の２０日は多くのファンが訪れ、別れを惜しみ