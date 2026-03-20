お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（５２）が２０日、東京・台場のフジテレビで開かれた「ＦＵＪＩＦＵＴＵＲＥＵＰＤＡＴＥ第４弾〜ＬＩＶＥ番組発表会」に、フジテレビの各情報番組でＭＣを務める同局アナウンサーとともに登壇した。フジテレビアナウンサーに囲まれる中央の立ち位置に、司会の伊藤利尋アナから「設楽さん、アナウンス部長のポジションですよ」とツッコまれると、設楽は「僕だけ異質。でもうれしいです