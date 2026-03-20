お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。Snow Manの渡辺翔太（33）がゲスト出演し、ファンへの思いを打ち明ける場面があった。粗品から「こういうファンの方、うれしいなっていうタイプの人はいますか?」と質問されると、渡辺は「ムズイっすけど…基本的に僕たちが供給するものを、何も考えずに肯定してくれる人が一番良いですよね」と答える。また、そこから今年2月に公開され