俳優の綾瀬はるかと、人気バンド・Official髭男dismのボーカル・藤原聡によるスペシャル対談映像が東宝公式チャンネルで公開された。映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日）の主演と主題歌アーティストという立場で実現した今回の対談では、本作や楽曲に込めた思い、自身の人生観についても語り合う貴重な姿が収められている。【動画】綾瀬はるか×Official髭男dism・藤原聡、対談映像本作は、2000年3月に起きた地下