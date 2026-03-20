少林寺の釈永信元住職（中央）＝2014年3月、北京の人民大会堂（共同）【上海共同】中国河南省新郷市の人民検察院は20日、中国武術、少林拳の発祥地とされる少林寺（同省）の釈永信元住職を、横領や収賄などの罪で起訴したと明らかにした。元住職は中国仏教協会の副会長を務めた高僧で、不正疑惑が出た昨年、交流サイト（SNS）で話題となっていた。少林寺は昨年7月、元住職が寺院の資産を横領し、仏教戒律に違反して婚姻関係の