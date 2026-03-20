日米首脳会談を受け、横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の弟で拉致被害者家族会代表の横田拓也さん（５７）は２０日、「イラン情勢を巡り難しい環境にある中、拉致問題を解決する必要性、重要性を改めて確認していただいたことはありがたい。早期に日朝首脳会談が実現し、進展することを期待している」とのコメントを出した。