3連休初日の20日、うわさのアイドルを目当てに、千葉県の市川市動植物園は雨にも負けないにぎわいを見せていました。母親代わりとするオランウータンのぬいぐるみを抱えた姿がSNSで大バズりした“パンチくんフィーバー”です。20日はオランママと一緒にいたかと思えば、飼育員の肩に乗って甘えてみたり、ちょこんと座って雨宿りをしてみたり。その姿に来園者は大いに和んでいました。中には海を渡ってやってきたパンチくん推しの観