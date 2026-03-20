「ほんの20年ぐらい前に敗戦したみたいな雰囲気になってません?」3月18日、「文春オンライン」で掲載された経済学者・成田悠輔氏と、歌手の椎名林檎の対談が物議を醸している。このインタビューは、2025年12月19日に『文芸春秋PLUS』に掲載されたもので、3月11日にリリースされた椎名のニューアルバム『禁じ手』に合わせて、再掲載された。「約2万3000字にわたるインタビューは、前編、中編、後編で構成されており、波紋を呼んだ