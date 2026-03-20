3月19日、NHKが女優の松たか子が“朝ドラ”に初出演すると明らかにした。「松さんが出演するのは2026年後期の連続テレビ小説『ブラッサム』です。小説家・随筆家の宇野千代をモデルとする作品で、主演は石橋静河さんが務めます。松さんが演じるのは石橋さん演じる主人公・葉野珠（はのたま）を支える秘書役です。晩年の珠は女優の加賀まりこさんが演じます。松さんは物語の展開にも絡む重要な役柄になるとみられます」（スポーツ