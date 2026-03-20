大相撲春場所１３日目（２０日、大阪府立体育会館）、大関安青錦（２１＝安治川）が大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）を破って６勝目（７敗）。負け越しを回避した。琴桜に押し込まれて背中を向ける場面もあったが、土俵際で体を入れ替えて何とか寄り切った。取組後の支度部屋では「危なかった。体が反応した。勝てて良かった」と安堵の表情。観客を沸かせる一番に「良かったです。あと２日、次につながる相撲を取ってお客さんに残り