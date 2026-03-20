ノア２０日の神戸サンボーホール大会で、ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也（４３）＆ＢＵＳＨＩ（４２）が挑戦者組の征矢学（４１）、近藤修司（４８）を下し、２度目の防衛に成功した。「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤とＢＵＳＨＩは、１月１日の日本武道館大会で丸藤正道＆拳王を破り王座奪取。先月１１日の後楽園大会でＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡの挑戦を退け、Ｖ１に成功していた。試合は両タッグが意地の