エンゼルスにまたしても嫌な予兆が漂い始めた。米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」が報じたのは、今オフの目玉補強だったグレイソン・ロドリゲス投手（２６＝エンゼルス）の状態悪化だ。カート・スズキ監督（４２）は、ロドリゲスが右腕の張りや違和感を抱えており、開幕時の負傷者リスト入りの可能性もあると説明。ＭＬＢ公式サイトのエンゼルス番レット・ボリンジャー記者も、復帰プランが想定より遅れる可能性を伝えて