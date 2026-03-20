ノルウェー1部ボデ/グリムトが新ユニフォームを発表UEFAチャンピオンズリーグ（CL）で大躍進を遂げたノルウェー1部ボデ/グリムトが新ユニフォームデザインを発表した。東京で撮影された動画や写真が公開され、反響を呼んでいる。近年急速に力をつけ、2020年の初優勝から4度の国内リーグ制覇を成し遂げているボデ/グリムト。2024-25シーズンにヨーロッパリーグで4強入りを果たすと、今季はチャンピオンズリーグ（CL）で初のベス