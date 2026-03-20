金原ひとみとヒャダインが、テレビ東京の経済トーク番組『カンブリア宮殿』の新MCに就任。20日、同局スタジオで記者会見が行われ、2人が収録の手ごたえや意気込みを語った。【写真】村上龍の後を継ぎMCに就任する金原ひとみ2006年4月に放送を開始し、今年で20年目を迎えた同番組。20年の節目に大きくリニューアルするとし、これまでMCを務めていた作家・村上龍と俳優・小池栄子に代わり、当時20歳にしてデビュー作『蛇にピアス