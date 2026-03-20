テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが脚長ショットを披露した。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「体の半分以上が脚に見える！！激盛れ衣装ありがたや。」とつづると、デニムセットアップコーデを公開した。この投稿には「わー！すてきです！」「ってか脚長すぎゃしませんか」「脚長いね！」「かっこよ」「三谷さんスタイルよすぎ」「つむちゃん、可愛い」「いつも可愛い」「なんでそんな可愛いの」などのコメント