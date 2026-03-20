筆者の体験談です。ある日、夫がやけに親切になりました。しかし、その優しさの後に来るものを、私はもう知っているのです……。 急に親切になった夫 「ケーキ買ってきたんだけど」「お使い行ってこようか？」ある日、夫が立て続けにそんなことを言いだしました。仕事帰りのはずなのに、紙袋を手に帰ってきて、いつもより口数も多い様子。玄関に立ったまま「今日寒かったね」と世間話まで添えられ、少し変に感じました。