(P)&(C) BELIFT LAB Inc.ILLITが、2026年4月5日より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌であるJapan 3rd Digital Single「Bubee」を4月6日0時にリリースすることが発表された。公開されたデジタルカバーには、ILLITならではの魔法少女感性が取り入れられている。楽曲のキラキラとした雰囲気をビジュアルで表現し、夢幻的で神秘的な雰囲気を醸し出している。各種SNSでは一部音源も解禁となった