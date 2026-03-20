三重県亀山市の新名神高速下りで20日未明に起きた多重事故では、工事による渋滞で止まっていた乗用車に大型トラックが突っ込み、車3台が炎上、子ども3人を含む6人が死亡しました。 事故の影響で、菰野ICから亀山西JCTの間で一時通行止めとなっていましたが、通行止めは現在解除されています。（20日午後9時の時点）