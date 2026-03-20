◆オープン戦中日４―３ロッテ（２０日・バンテリンドーム）中日・柳裕也投手は３回までに７９球を費やし、４安打２失点で交代した。２７日の広島戦（マツダ）で２年ぶりの開幕投手を務めることが決まっており、本番前の最終登板。３回に西川に右中間へ２ランを浴びたが「点は取られたけど、フォームも技術的にも感覚は良かったです。いいきっかけになる試合になりました」と前向きに振り返った。大役に指名されてから好投が