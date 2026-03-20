片平里菜が、2023年10月リリースのアルバム『Redemption』より、リード曲「ロックバンドがやってきた」と「風の吹くまま」の2曲をアナログレコードとして3月21日にリリースすることが決定した。楽曲「ロックバンドがやってきた」はバンド編成によってレコーディングされたもので、BRAHMAN / OAUのRONZI、MAKOTO、KOHKIに加え、OAUのKAKUEIが参加した。一方の「風の吹くまま」はシンガーソングライターのおおはた雄一が参加している