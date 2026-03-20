モデルでタレントの滝沢眞規子が２０日、自身のＳＮＳを更新した。インスタグラムに、大きな植物が飾られた広々としたリビングの写真をアップし、「ユーカリほんのりいい香りがするよちょっと忙しいかなって思う時にお花とか枝物で私は癒されてます」と投稿。続けて「皆さんはどんなことしてるのかな友達とご飯いく時間があればそれもいいし、ケーキ食べるだけでもプチ贅沢だよねお花見もいいしね」とつづった。こ