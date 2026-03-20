東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。20日は晴れてぽかぽか陽気となりました。福岡管区気象台のソメイヨシノの標本木を見ますと、まだ花が開いているつぼみはなく、開花はしばらく先となりそうです。開花予想日は22日ですが、週明けまで延びる可能性もありそうです。21日は晴れてお出かけ日和になるでしょう。最高気温は20℃前後の予想で、春本番の暖かさとなりそうです。ただ、一