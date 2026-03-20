北海道産の大きなホタテに、広島産のカキ。香ばしいイカ焼きも。訪れた子どもは「イカ（を食べました）。おいしかった。海鮮が好きで行ってみたいなと思って来ました。」長野県松本市の浅間温泉には海鮮メニューの数々が。3連休初日の20日、海がない信州の温泉地が「海鮮まつり」でにぎわいました。訪れた人は「すぐ近く（から）です。1年に1回じゃなくて、もう少しやってもらいたい。」このイベントは1月から3月の温泉街の