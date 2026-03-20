車でいっぱいとなった駐車場。長野県長野市の「道の駅信州新町」では20日から「春の道の駅フェスタ」が始まりました。訪れた人たちのお目当てはというと。買い物客「昔シカ肉を食べたことがあって、久しぶりにあったので買ってみました。値段もあまり高くなかったので。」買い物客「（やわらか煮は）初めて。分からない。食べてみようと。」農作物被害を防ぐため地元で駆除したシカの肉を使い、道の駅の中にあるそば店が工夫を凝ら