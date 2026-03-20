革でお菓子ケース作る人『Maju T works』をご紹介します。革でお菓子ケース作る人『Maju T works』今週のピックアップ『宝石の秘宝箱を革で作る/ドロップケース』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますMaju T worksさん：「以前は財布やコインケースなどのオーダーメイドを中心に活動していたのですが、今は少し方向性を変えて『お菓子ケース』をメインにYouTubeやSNSで発信しています。 前は同業者や革好きの方にしか届かない感