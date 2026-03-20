世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国の「“炎の滝”道路に流れ落ちる朝の通勤ラッシュ直撃」についてです。◇午前8時すぎの中国、広州市。高架橋から黒煙が立ち上っています。すると…「なんだこれ！」激しい炎が、まるで滝のように次々と流れ落ちていきます。その様子はまるで“炎の滝”。当時、広州市は朝の通勤時間帯。急いでいたのでしょうか。流れ落ちる炎のすぐそばをバイクが通り過ぎる様子も。地元メディアに