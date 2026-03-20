◇プロ野球 オープン戦 オリックスー阪神（20日、京セラドーム）オリックスとのオープン戦に臨んでいる阪神。先日の侍ジャパンへの圧巻投球でも話題となったオリックス・寺西成騎投手から1点を奪いました。阪神の2点リードで迎えた3回、オリックスはマウンドに3番手の寺西投手を送ります。すると先頭打者の佐藤輝明選手がカウント1-2と追い込まれた4球目、低めに落ちるシンカーをとらえて2塁打とします。続く中川勇斗選手と大山悠