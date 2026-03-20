ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演している俳優の宮崎あおい（４０）と中島歩（３７）が２０日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた「超ＮＨＫＯＮＥフェス豊臣兄弟！トークライブ」に登壇した。ドラマでは宮崎が演じる織田信長の妹・お市の方が、中島演じる浅井長政へ政略結婚で嫁いだところまでがオンエアをされている段階。大河ドラマで「篤姫」にも主演した宮崎は「私、政略結婚を何回か経験しているので」と笑い