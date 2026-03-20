3Dプリンターで作る入れ歯が、上下すべての歯を失った場合の総入れ歯を対象に、去年12月から保険適用となりました。入れ歯をデジタルで作る方法やそのメリットとは。清水記者のリポートです。射水市にあるやまざき歯科医院です。有床義歯学会の会長を務める院長の山崎史晃さんは、高齢化が進む中、良い入れ歯で食事を楽しむことが大切だと話します。有床義歯学会 山崎史晃会長「オーラルフレイルと言って、口の