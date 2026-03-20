富山高等専門学校の練習船が今月完成しました。記念する式典がきょう射水市で行われ、関係者に船内が披露されました。岡川記者「きょう竣工式を迎えた練習船『若潮丸』がこちらです。全長は約56メートル、5層構造の大きな船です」射水市の富山新港にある、富山高等専門学校の臨海実習場で開かれた式典では、関係者が完成を祝いました。練習船「若潮丸」は、航海士や機関士など船舶職員の育成を目指し、富山高専の商船学科の