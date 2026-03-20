きょうの県内は高気圧に覆われ、朝から晴れました。この時期らしい「春の陽気」を感じられる一日となり、公園などは家族連れでにぎわいました。射水市の太閤山ランドでは3連休初日のきょう、「春のオープンフェスタ」が開かれました。冬の間、運行を休止していた園内のトレーンやボートの再開に合わせた催しで、きょうはさっそく家族連れが乗り物を楽しんでいました。屋外劇場でのステージショーも