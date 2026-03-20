アップフロントグループが20日、千葉・幕張メッセ国際展示場ホール3で「カーボンニュートラルを考える2026bySATOYAMA＆SATOUMImovement」を開催した。「カーボンニュートラルを考える」をテーマに、環境問題や地方創生、地域活性化などへの関心を広めるためのさまざまな企画が行われた。オープニングセレモニーにはハロー！プロジェクトのメンバーらが登場。Juice＝Juiceのリーダー・段原瑠々は「メンバーからタンブラ