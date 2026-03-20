「オープン戦、巨人−楽天」（２０日、東京ドーム）楽天が浅村の２試合連続となるオープン戦３号ソロで先制した。二回、１死からこの日の第１打席を迎え、巨人先発・竹丸の真ん中高めのスライダーを左翼席に運んだ。「打ったのはスライダー。先制できて良かったです」と淡々とコメントした。