きょうは春分の日。3連休が始まり行楽日和となりましたが、気がかりなのはガソリン価格です。今週月曜日時点で県内のガソリン平均小売価格は過去最高となりましたが、政府の補助金支給を受け、県内のガソリンスタンドではさっそく値下げの動きが出ています。富山市婦中町にあるセルフのガソリンスタンドです。武道キャスター「こちらのガソリンスタンドではレギュラーガソリン1リットル当たりきのうまで189円でしたが