全日本プロレスは20日、エスフォルタアリーナ八王子で「ドリームパワーシリーズ2026」を行った。メインは3冠ヘビー級王者の宮原健斗と挑戦者の羆嵐を破り6度目の防衛に成功した。挑戦者のTV王者の羆嵐は元レッスルワンの立花誠吾、本田龍輝、吉岡世起、そして芦野祥太郎を従えで入場。芦野は控室に戻ったが、残りの3人はセコンドについた。試合は立ち上がりから場外戦にもつれる。宮原が羆嵐の左腕を鉄柱で痛めつける。顔面へ