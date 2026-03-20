人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）のる最終決戦に向けた最新映像が公開された。映像の最後にはキャプテンピカチュウ？の後ろ姿が…、4月17日に新情報が発表される。【動画】映像最後のピカチュウに異変！公開された『ポケモン』最新映像映像の中では、ラクアに向かうライジングボルテッカーズの仲間たちと、待ち受けるエクスプローラーズの姿が映されている。ステラフ