記者団の取材に応じる小泉防衛相＝20日午後、横浜市高市早苗首相とトランプ米大統領の首脳会談について、小泉進次郎防衛相は20日、イラン情勢の沈静化に向けて「日本が果たせる役割を印象づけることができた。成功と言っていい」と評価した。横浜市内で記者団に述べた。両首脳が改良型迎撃ミサイル「SM3ブロック2A」の生産拡大を含むミサイルの共同開発推進で合意したことには「間違いなく日米同盟の強化と地域に対する抑止力