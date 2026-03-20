でんぱ組.incの元メンバーでタレントの古川未鈴（39）が、20日までにXを更新。グラビアにおける肌の露出について私見を述べた。女優前田敦子（34）が過去最大の露出に挑んだ最新写真集「前田敦子写真集Beste」（講談社）が注目を集めている。そんな中、古川が「めちゃくちゃ御本人様の気持ちがわかる！勝手な想像だけど」とXに投稿。「露出が多いのって『お金が欲しい』とか『堕ちたな』とかじゃなくて『自己満足』なのでは」と