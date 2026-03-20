正体は路面の細い溝！ タイヤを楽器に変える驚きの物理的な仕組みドライブ中、走行音が音階に聴こえる道路があります。SNSなどでは「窓を閉めていてもハッキリ聞こえる」と驚きの声があがることがありますが、いったいどのような仕掛けで「音階を奏でる」ようになっているのでしょうか。【動画】幻⁉ 首都高8号線が路線図にない理由とは？その正体は、道路の表面に細かく刻まれた「溝」にあります。路面に横方向の細い溝