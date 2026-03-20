花粉症の人にとっては辛い時季がやってきました。今年、県内では、スギ花粉の飛散が例年に比べて「非常に多い」と予想されています。いまや国民の2人に1人が悩んでいると言われる花粉症。なぜ飛散量は増えるのか、そして家庭で出来る対策を取材しました。JR秋田駅前街頭インタビュー●男子「いまもう鼻がムズムズして目もイガイガしててもうやばいです」●女子「2月くらいがやばかったですね 普通に。鼻水がすごくてくしゃみ