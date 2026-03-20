岐阜県垂井町で、今年も春の風物詩「鯉のぼり一斉遊泳」が始まりました。垂井町中心部を流れる相川では、およそ400メートルにわたって川をまたいで、家庭で使われなくなった鯉のぼり、およそ300匹が春風に吹かれ、空を泳いでいます。この鯉のぼり「一斉遊泳」は、1987年に始まり今年で40回目で、4月に入ると鯉のぼりを取り囲むように桜の花が見頃を迎える見込みです。